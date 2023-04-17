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Затопление Киева. Пик паводков прогнозируют на конец этой недели — КГГА

Цей матеріал також доступний українською
17.04.2023, 13:36
Затопление Киева. Пик паводков прогнозируют на конец этой недели — КГГА - Фото
Паводок в Киеве (Фото: скриншот с видео)

Пик паводков в Киеве прогнозируют на 22 апреля, есть подтопление пойменных территорий. Об этом сообщил директор Департамента муниципальной безопасности Киевской городской государственной администрации Роман Ткачук в эфире коммунального канала "Киев".

По его словам, сегодня в столице не фиксируют аварийных потоплений, однако они замечены в пойменных территориях.

Он отметил, что эти территории подтапливаются при весенних паводках почти каждый год.

Ткачук заявил, что согласно информации синоптиков, пик весеннего паводка ожидается около 22 апреля, наводнение этого года увеличивается на 0,5-1 метр в сравнении с прошлыми годами. 

Чиновник сказал, что подтопления  фиксируются в парке Муромец, Гидропарке, на Трухановом острове, а также в Галерном заливе, Корчеватом и частном секторе в районе Осокорков.

  • 13 апреля КГГА предупреждала киевлян, что в столице прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков, из-за чего есть риск подтопления отдельных территорий.

Смотрите также: В зону подтопления попали 6 областей, самая плохая ситуация в Черниговской: фото, видео 

Дмитро Гриниченко
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