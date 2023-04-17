В зону подтопления попали 6 областей, самая плохая ситуация в Черниговской: фото, видео

В результате повышения уровня воды в реках подтоплены домохозяйства и сельскохозяйственные угодья в Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской, Черниговской и Полтавской областях. Об этом сообщает пресс-служба ГСЧС.

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По данным спасателей, наблюдается сезонное поднятие уровня воды в пределах рек Вить, Днепр, Десна, Сейм, Сож, Припять, Горынь и Западный Буг на территориях Волынской, Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Полтавской, Черкасской и Черниговской областей.

В ГСЧС убеждают, что гидрологическая ситуация контролируемая. Наблюдается тенденция снижения темпа поднятия уровня воды в реках на севере страны. Остаются подтопленными 852 домохозяйства (Черниговская – 474, Черкасская – 182, Днепропетровская – 79, Полтавская – 107 и Киевская – 10) и 111 домов (Днепропетровская – 38, Черкасская – 42, Черниговская – 29 и Полтавская – 29).

В Днепропетровской, Волынской, Ровенской, Черкасской и Полтавской областях подтоплено 10 762 га сельскохозяйственных угодий. Нарушено транспортное сообщение в 30 населенных пунктах: Черниговская – 29 и Киевская – 1.

В Киевводоканале обратили внимание жителей столицы, что во время паводка вода в водопроводе может иметь "слегка желтоватый цвет".

"Этот показатель влияет на качество воды только визуально и не свидетельствует о ее опасности... Пока качество воды остается в пределах нормы", – убеждают в пресс-службе Киевводоканала.

Черниговская область

Наблюдается повышение уровня воды на реках Днепр, Десна, Сейм, Сож и Вить.

Зафиксировано подтопление 474 домохозяйств в 12 населенных пунктах и 29 жилых домов в трех населенных пунктах (села Мнев, Пустынки и Прохоров Черниговского района). Нарушены сообщения с 29 населенными пунктами Новгород-Северского, Корюковского, Нежинского и Черниговского районов.

Подразделениями ГСЧС перевезено 219 человек и доставлено 10 кг продуктов питания.

Волынская область

Подтоплено 7198 га сельскохозяйственных угодий. За сутки откачано 83 куб. м воды из трех домохозяйств.

Из зоны подтопления перевезены шесть человек.

Ровенская область

Подтоплено 3063 га сельскохозяйственных угодий (Варашский район – 663 га и Сарненский район – 2400 га).

Черкасская область

На территории 16 населенных пунктов Черкасского и Золотоношского районов подтоплены 42 жилых дома, 182 домохозяйства и 485 га сельскохозяйственных угодий.

Полтавская область

На территории шести населенных пунктов Кременчугского района подтоплены два жилых дома, 107 домохозяйств и 15 га сельскохозяйственных угодий.

Днепропетровская область

На территории области подтоплены 38 дачных домов, 79 домохозяйств и 0,5 га сельскохозяйственных угодий.

13 апреля КГГА предупреждала киевлян, что в столице прогнозируют увеличенный уровень половодья в результате осадков, из-за чего есть риск подтопления отдельных территорий.

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Вадим Ребрина

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