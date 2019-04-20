Почему важно держать планку не только в политике: советы Супрун

Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему важно держать планку не только в политике. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Чтобы ни происходило - сохраняйте спокойствие и держим планку. Во всем. Включая физическую активность. В спорте планка - это очень эффективное упражнение для укрепления руки, пресса, спины", - отметила Супрун.

Реклама

Планка - это группа упражнений, во время которых можно держать голову-спину-ягодицы-ноги на одном уровне, упираясь на руки и пальцы ног. Супрун уточнила, что тело тогда, как дощечка, находится в одной плоскости.

Есть много вариантов планки, чем они полезны:

планка - наиболее эффективное упражнение для укрепления пресса.

это упражнение тренирует баланс, потому что нельзя заваливаться или шататься. С возрастом мы теряем баланс, поэтому такие упражнения полезны каждому. Планка тренирует наш мозжечок - отдел мозга, отвечающий за движения.

укрепляются мышцы рук, спины, ягодиц, ног и пресса. Чтобы держать планку, следует напрячь ряд мышц, которые вы бы не задействовали во время бега или приседаний, например.

планки уменьшают боль в спине именно благодаря тому, что укрепляют мышцы спины - нам легче поддерживать правильную осанку. Когда мы мало двигаемся, то есть слабые мышцы, а это одна из причин боли в спине.

планка поможет и выровнять шею, искревленную во время сидения за компьютером.

планку полезно делать спортсменам. Она улучшает выносливость и гибкость суставов.

планки можно и нужно делать беременным женщинам. Это поможет укрепить мышцы и уменьшить боль в пояснице.

"Старайтесь держаться в планке как можно дольше, и делайте до десяти планок в день, когда есть свободная минутка", - уточнила Супрун.

Она отметила, что не надо прогибаться в пояснице, тело должно быть напряжено, особенно ягодицы и живот, не нужно поднимать голову, локти должны быть прямо под плечами.

19 апреля 2019 года Супрун дала несколько рекомендаций, как можно побороть страх и говорить публично.