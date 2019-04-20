Почему важно держать планку не только в политике: советы Супрун

И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун объяснила, почему важно держать планку не только в политике. Об этом она сообщила у себя в Facebook.
"Чтобы ни происходило - сохраняйте спокойствие и держим планку. Во всем. Включая физическую активность. В спорте планка - это очень эффективное упражнение для укрепления руки, пресса, спины", - отметила Супрун.
Планка - это группа упражнений, во время которых можно держать голову-спину-ягодицы-ноги на одном уровне, упираясь на руки и пальцы ног. Супрун уточнила, что тело тогда, как дощечка, находится в одной плоскости.
Есть много вариантов планки, чем они полезны:
"Старайтесь держаться в планке как можно дольше, и делайте до десяти планок в день, когда есть свободная минутка", - уточнила Супрун.
Она отметила, что не надо прогибаться в пояснице, тело должно быть напряжено, особенно ягодицы и живот, не нужно поднимать голову, локти должны быть прямо под плечами.
19 апреля 2019 года Супрун дала несколько рекомендаций, как можно побороть страх и говорить публично.