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19.04.2019, 06:58

День дебатов. Ульяна Супрун рассказала, как побороть страх

День дебатов. Ульяна Супрун рассказала, как побороть страх - Фото
Ульяна Супрун (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

И.о. министра здравоохранения считает, что "главное - научиться контролировать свои эмоции"

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И.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун дала несколько рекомендаций, как побороть можно страх и говорить публично. Об этом она сообщила у себя в Facebook.

"Говорить на публике рано или поздно приходится многим из нас, и это весьма непросто. Нервничать из-за выступления перед аудиторией, особенно большой, нормально. Главное - научиться контролировать свои эмоции", - отметила Супрун.

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По ее словам, нужно начинать с правильной осанки.

"Поднимите плечи и заведите их обратно, опустите лопатки. Раскройте грудную клетку, но оставайтесь расслабленными. Шея должна быть прямой - так ничего не передавливает голосовые связки", - отметила Супрун.

Она советует побороть страх. "Десятки или даже тысячи людей на вас смотрят - а вы попробуйте представить, что они только что встали и в пижамах. Все сонные, непричесанные, а вы такие свеженькие, в голове ясность, сейчас им расскажете. Ничего страшного с вами не произойдет - осознайте это. Публичные выступления - это безопасно для здоровья и жизни", - уточнила Супрун.

Чиновник напомнила, что важно найти точку опоры. "Расставьте ноги на ширине плеч, держите в руках микрофон, карточки с планом докладе, "кликер" для переключения слайдов. Если вы будете размахивать руками или не знать, куда их деть, ваша тревожность только усилится. Другая точка опоры - это глаза людей, к которым вы обращаетесь. Не скрывайте глаза, не смотрите в пустоту", - подчеркнула Супрун.

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И.о. министра здравоохранения считает, что именно визуальный контакт поможет держать внимание и получать обратную связь.

Супрун рекомендует пить воду. "Наш фирменный совет особенно важен, когда во рту пересохло, а по спине течет пот - так действует адреналин", - уточнила она.

Супрун также напомнила, что важно:

  • быть в теме, чем лучше мы ориентируемся в теме, о которой говорить, тем увереннее чувствуем себя во время речи;
  • не бояться пауз, даже если вы забыли слово или сбились с мысли, попробуйте найти подсказку в презентации, карточках плану, или отшутиться;
  • практиковаться, если это речь - напишите ее план, текст, и несколько раз расскажите зеркалу, близким или снимите это на видео. Если это дискуссия, прямой эфир на радио или телевидении, или даже дебаты - ищите практику.

Супрун напомнила об успокоительном, но не алкоголе. "Алкоголь действительно снимает тревожность в краткосрочной перспективе. Но, во-первых, не существует безопасной дозы алкоголя. Во-вторых, опьянение может еще больше спутать язык и мысли, а когда содержание алкоголя упадет, тревожность еще больше усилится", - подчеркнула она.

Сегодня на НСК Олимпийский пройдут дебаты кандидатов в президенты Петра Порошенко и Владимира Зеленского.

В ночь на 19 апреля - день дебатов - Порошенко опубликовал в Facebook предвыборный ролик с обращением к украинцам-избирателям.

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Теги: Владимир Зеленский, Петр Порошенко, дебаты, ульяна супрун, страх
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