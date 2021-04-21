Почти во всей Украине объявили оранжевый уровень опасности: грядут заморозки

В Украине объявили оранжевый уровень опасности из-за надвигающихся заморозков. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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ГСЧС пишет, что по данным Укргидрометцентра ожидаются:

- ночью 24 апреля в западных и северных областях – сильные заморозки в воздухе от 0 до -3°C (второй уровень опасности, оранжевый);

- ночью 24-27 апреля в Киевской области – сильные заморозки в воздухе от 0 до -3°C (второй уровень опасности, оранжевый);

- ночью 25-27 апреля во всей Украине, кроме Юга – сильные заморозки в воздухе от 0 до -3°C (второй уровень опасности, оранжевый);

- 24 апреля в южных и центральных областях – заморозки на поверхности грунта от 0 до -5°C (первый уровень опасности, желтый).

По классификации Укргидрометцентра, оранжевый уровень опасности объявляется при опасных погодных условиях, желтый – при потенциально опасных. Самый высокий уровень – красный. Его объявляют при крайне опасных погодных условиях.

В начале апреля марсоход NASA Perseverance прислал свой первый отчет о погоде на Марсе.

Марк Сировой

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