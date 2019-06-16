Под АП прошел митинг против использования животных в цирках

Администрация президента Украины (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Под Администрацией президента сегодня около сотни человек собрались на акции с требованием запретить использование животных в цирках. Об этом сообщает Укринформ.

"Мы подписывали петиции, проводили акции под ВР, пытались провести законопроекты, и каждый раз сталкивались с абсолютным нежеланием власти поддерживать гуманность. Поэтому мы в очередной раз собрались под Администрацией президента, чтобы призвать людей отказаться от посещения цирков с животными", - сказал основатель UAnimals Александр Тодорчук.

Он отметил, что цирки не могут обеспечить надлежащего содержания животных, часто крупные хищники вынуждены находиться в клетках 1-2 кв метра, дрессировка животных происходит неприемлемыми методами. По его словам, поэтому стало больше нападений животных на работников цирков и на посетителей.

Активисты устроили под администрацией выступление цирковых артистов, чтобы доказать - цирк без животных может быть не менее интересным и зрелищным.

Он передали в АП обращение, в котором отметили, что цивилизованные страны уже отошли от практики цирковых представлений с животными, и это не сказалось отрицательно на цирковой сфере.

19 марта 2019 года суд в Киеве подтвердил законность решения Киевской городской госадминистрации о запрете цирков-шапито с животными в столице.