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19.03.2019, 23:07

В Киеве окончательно запретили цирки-шапито с животными

В Киеве окончательно запретили цирки-шапито с животными - Фото
Иллюстративное фото: EPA

Суд в Киеве подтвердил законность решения КГГА о запрете цирков с животными в столице

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Суд в Киеве подтвердил законность решения Киевской городской госадминистрации о запрете цирков-шапито с животными в столице. Об этом сообщил в Facebook активист движения UAnimals Александр Тодорчук.

"Цирковые лобби отказались от своих попыток вернуть в столицу издевательство", - написал Тодорчук.

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В декабре министерство экологии инициировало запрет на использование диких животных в цирках и введение административной ответственности за такие действия. Кабмин его поддержал.

В начале 2017 года в Украине рассматривали законопроект, который полностью бы запретил выступления животных в цирках-за издевательств над животными. Тогда дрессировщики и многие владельцы цирков были недовольны инициативой и заявили, что не везде с животными обращаются жестоко.

Официально выступления диких животных в цирках полностью запрещены в Австрии, Нидерландах, Бельгии, Великобритании, нескольких городах Германии.

В Боливии, Греции, Дании запрещены цирковые выступления и диких, и домашних животных.

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Теги: защита животных, цирк, животные, киев
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