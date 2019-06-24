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24.06.2019, 19:40

Под архив советских спецслужб выделили отдельное здание

Под архив советских спецслужб выделили отдельное здание - Фото
Фото: szru.gov.ua

Ожидается, что процесс реконструкции и перевозки первых архивных дел займет от 1,5 до 2 лет

Правительство передало Украинскому институту национальной памяти помещения площадью более 11 000 квадратных метров в Киеве для хранения архивных документов советских спецслужб. Об этом заявил вицепремьер-министр Степан Кубив, передает Укринформ.

Половину помещения займет архивохранилище с мобильными стеллажами. Будет обустроен читальный зал для работы с документами, лаборатории для хранения и оцифровки документов.

Кубив сказал, что средства на ремонт помещения и обустройство архива запланированы на 2020 год, до 15 сентября будет определен объем необходимых затрат. На этот год запланировано 50 млн грн на проектно-сметную документацию на реконструкцию помещения архива. 

По его словам, будет проведена оцифровка архивных дел и создана возможность пользоваться документами онлайн.

В архив перевезут документы 1917-1991 годов, которые сейчас хранятся в Службе безопасности, Службе внешней разведки, Министерстве внутренних дел, Национальной полиции, Национальной гвардии, Министерстве обороны, Государственной пограничной службе, органах прокуратуры и суде.

Доступ к документам будет происходить по заявлению гражданина и документу, удостоверяющего личность.

Ожидается, что процесс реконструкции и перевозки первых архивных дел займет от 1,5 до 2 лет.

11 мая отраслевой государственный архив Службы внешней разведки Украины рассекретил почти 350 архивных документов о деятельности Украинской народной республики.

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Теги: архив, спецслужбы, история
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