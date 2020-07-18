Подозреваемых в похищении бизнесмена взяли под стражу, им грозит до 10 лет - НПУ
18.07.2020, 12:02
Сергей Ткаченко (фото - Андрей Новицкий/пресс-служба МВД)
В среду столичного бизнесмена освободили, а в пятницу вечером суд заключил под стражу подозреваемых в его похищении
Подозреваемые по делу о похищении киевского бизнесмена Сергея Ткаченко были взяты под стражу без права внесения залога. О таком решении Шевченковского районного суда Киева сообщил пресс-центр Нацполиции.
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Фигурантам вменяют сразу несколько статей: незаконное лишение свободы или похищение человека (ч. 2 ст. 146 УК), пытки (ч. 2 ст. 127 УК) и вымогательство (ч. 3 ст. 189 УК). Им грозит до десяти лет лишения свободы с конфискацией имущества.
- 1 июля из столичного салона красоты силой вывели киевского бизнесмена Сергея Ткаченко и увезли в неизвестном направлении. Семья Ткаченко заявила, что похитить его могли российские силовики, так как он несколько лет судился с РФ за "отжатый" в Крыму бизнес и был заочно арестован московским судом.
- 15 июля бизнесмена освободили - он провел две недели в одном из киевских домов, будучи прикованным наручниками в подвале.
- На следующий день задержали пятерых украинцев, которые, по словам Ткаченко, требовали у него $25 млн, не объясняя за что, позже появилось видео освобождения КОРДом похищенного бизнесмена.
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