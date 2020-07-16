"Заложник у нас". Опубликовано видео освобождения КОРДом похищенного бизнесмена

Нацполиция Киева опубликовала видео проведенной совместно с КОРДом спецоперации по освобождению похищенного 1 июля бизнесмена Сергея Ткаченко. Сюжет размещен на Youtube-канале столичных правоохранителей.

На записи видно, как спецназовцы заходят в подвал жилого дома в Голосеевском районе Киева, где предположительно удерживали похищенного, после невыполненного требования открыть, двери выбивают и в помещении за ними обнаруживают лежащего на полу, прикованного к батарее человека.

Затем на видео показаны короткий допрос задержанного, также несколько слов говорит освобожденный Ткаченко и под конец об операции рассказывает начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

1 июля около 15:00 двое мужчин насильно вывели Сергея Ткаченко из салона красоты в Киеве, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

1 июля около 15:00 двое мужчин насильно вывели Сергея Ткаченко из салона красоты в Киеве, их зафиксировали камеры видеонаблюдения. Семья Ткаченко заявляла, что его могли похитить российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес, а в марте московский суд заочно его арестовал.

Семья Ткаченко заявляла, что его могли похитить российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес, а в марте московский суд заочно его арестовал. Вчера Ткаченко освободили : он две недели был прикован наручниками в подвале одного из столичных домов.

Вчера Ткаченко : он две недели был прикован наручниками в подвале одного из столичных домов. Сегодня в полиции заявили, что причастность спецслужб РФ к похищению не подтвердилась. Задержаны пятеро украинцев , которые, по словам Ткаченко, требовали у него $25 млн, не объясняя за что.

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