"Заложник у нас". Опубликовано видео освобождения КОРДом похищенного бизнесмена

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Бойцы спецназа вошли в подвал жилого дома в Голосеевском районе Киева и нашли там похищенного Ткаченко

Нацполиция Киева опубликовала видео проведенной совместно с КОРДом спецоперации по освобождению похищенного 1 июля бизнесмена Сергея Ткаченко. Сюжет размещен на Youtube-канале столичных правоохранителей.

На записи видно, как спецназовцы заходят в подвал жилого дома в Голосеевском районе Киева, где предположительно удерживали похищенного, после невыполненного требования открыть, двери выбивают и в помещении за ними обнаруживают лежащего на полу, прикованного к батарее человека.

Затем на видео показаны короткий допрос задержанного, также несколько слов говорит освобожденный Ткаченко и под конец об операции рассказывает начальник полиции Киева Андрей Крищенко.

  • 1 июля около 15:00 двое мужчин насильно вывели Сергея Ткаченко из салона красоты в Киеве, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.
  • Семья Ткаченко заявляла, что его могли похитить российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес, а в марте московский суд заочно его арестовал.
  • Вчера Ткаченко освободили: он две недели был прикован наручниками в подвале одного из столичных домов.
  • Сегодня в полиции заявили, что причастность спецслужб РФ к похищению не подтвердилась. Задержаны пятеро украинцев, которые, по словам Ткаченко, требовали у него $25 млн, не объясняя за что.

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Теги: похищение, КОРД, Сергей Ткаченко
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