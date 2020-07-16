"Заложник у нас". Опубликовано видео освобождения КОРДом похищенного бизнесмена

Нацполиция Киева опубликовала видео проведенной совместно с КОРДом спецоперации по освобождению похищенного 1 июля бизнесмена Сергея Ткаченко. Сюжет размещен на Youtube-канале столичных правоохранителей.
На записи видно, как спецназовцы заходят в подвал жилого дома в Голосеевском районе Киева, где предположительно удерживали похищенного, после невыполненного требования открыть, двери выбивают и в помещении за ними обнаруживают лежащего на полу, прикованного к батарее человека.
Затем на видео показаны короткий допрос задержанного, также несколько слов говорит освобожденный Ткаченко и под конец об операции рассказывает начальник полиции Киева Андрей Крищенко.
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