Похищение бизнесмена. Причастность спецслужб РФ не подтвердилась – полиция

Полиция раскрыла заказчиков, организаторов и исполнителей похищения бизнесмена Сергея Ткаченко. Все они – украинцы

Причастность спецслужб России к похищению киевского бизнесмена Сергея Ткаченко не подтвердилась. Об этом сообщил на брифинге глава Национальной полиции Игорь Клименко.

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"В СМИ появлялась информация о причастности спецслужб иностранных государств. Мы проверяли и эту версии. Этот факт не подтвердился", - сказал он.

Крищенко добавил, что полиция установила заказчиков, организаторов и исполнителей преступления. Пять человек задержаны, большинство из них – киевляне, есть один уроженец Донецкой области и еще один – Луганской области.

По словам замглавы МВД Антона Геращенко, задержанным сообщат о подозрении по статье, по которой грозит до 12 лет тюрьмы.

Сам Ткаченко, которого освободили вчера из плена, сказал на брифинге, что похитившие требовали у него $25 млн, не объясняя за что.

1 июля около 15:00 двое мужчин насильно вывели Сергея Ткаченко из салона красоты в Киеве, их зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Семья Ткаченко заявляла, что его могли похитить российские силовики. Перед этим он несколько лет судился с Россией за отжатый в Крыму бизнес, а в марте московский суд заочно его арестовал.

Вчера Ткаченко освободили : он две недели был прикован наручниками в подвале одного из столичных домов.

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Марк Сировой

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