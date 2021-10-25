Поезд Киев-Варшава снова запустят с 4 ноября

С 4 ноября 2021 года возобновляется курсирование поезда по маршруту Киев-Варшава. Об этом сообщает сайт Укрзализныци.

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Поезд не ходил полтора года – сообщение было прекращено в марте 2020 года из-за ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Поезд будет отправляться из Киева в 18:48, в Варшаву будет приезжать в 09:02. Из Варшавы будет отправляться в 17:00, прибывать в Киев в 11:00.

В Укрзализныце напоминают, что в поездах дальнего сообщения у пассажира должен быть на выбор:

– документ о получении хотя бы одной дозы вакцины от COVID-19

– документ о полном курсе вакцинации (международный, внутренний или иностранный сертификат)

– негативный результат ПЦР-теста или экспресс-теста

17 марта 2020-го из-за пандемии Украина полностью прекратила пассажирское ж/д сообщение.

В октябре 2021 года Укрзализныця возобновила сообщение с пятью европейскими странами: Словакией, Венгрией, Австрией, Молдовой и Польшей.

С 5 мая поезда начали курсировать по Украине без ограничений по посадке-высадке пассажиров.

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Виктория Найдёнова

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