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18.07.2019, 10:59

Налоговая выписала штраф Кузьме Скрябину. Он погиб в 2015 году

Налоговая выписала штраф Кузьме Скрябину. Он погиб в 2015 году - Фото
Кузьма Скрябин (скриншот из видеозаписи)

Сумма штрафа, выписанного погибшему в ДТП артисту, составляет 1613 гривень 35 копеек

На имя погибшего более четырех лет назад музыканта Андрея Кузьменко, известного под псевдонимом "Скрябин", прислали сообщение о штрафе из Государственной фискальной службы. Фотографию документа опубликовал у себя в Facebook Алексей Мочанов. 

В ГФС LIGA.net ответили, что система налоговой отправила сообщение автоматически.

"Запрос сформирован в автоматическом режиме на основании данных интегрированной карточки плательщика", - сказал главный госинспектор Эдуард Левченко.

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Андрей Кузьменко погиб в 2015 году в ДТП в Криворожском районе. Его похоронили в семейном склепе вблизи Львова. 

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Теги: штраф, налоговая, кузьма скрябин, алексей мочанов, андрей кульменко
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