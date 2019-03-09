Погода на неделю: днем будет тепло, а ночью нет - карты

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В ближайшие дни в Украине ожидается облачная погода с дождями и снегом в некоторых областях. Температура будет колебаться от -6°С ночью до +17° тепла днем. Об этом сообщает в Укргидрометцентр.

Сегодня, 9 марта, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Небольшой дождь ожидается в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и на севере Левобережья ночью, а также днем в южных областях. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, на крайнем юге страны до 17°; на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0°.

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В воскресенье и понедельник, 10-11 марта, будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, днем ​​10 марта в карпатском регионе местами сильный, в горах с мокрым снегом; днем ​​11 апреля в центральных областях без существенных осадков. Местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°, на юге страны - до 15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°.

12 марта, по прогнозу синоптиков, ночью без осадков, а днем ​​дождь; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем ​​3-8° тепла, на юге до 11°.

13 марта ночью пройдет снег, мокрый снег и дождь, днем ​​преимущественно без осадков; температура ночью в западных и северных областях 0-6° мороза, на остальной территории около 0°, днем ​​0-6° тепла, на юге до 9°.

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°. По области ночью 2-7°, днем 9-14 ° тепла.

10-11 марта в Киеве синоптики прогнозируют дождь, днем ​​11 марта местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

12 марта в Киеве и области ночью без осадков, днем ​​пройдет небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла. 13 марта ожидается ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.