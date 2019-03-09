Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
09.03.2019, 08:08

Погода на неделю: днем будет тепло, а ночью нет - карты

Погода на неделю: днем будет тепло, а ночью нет - карты - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Ожидается облачная погода с дождями и снегом в некоторых областях

Реклама
Реклама

В ближайшие дни в Украине ожидается облачная погода с дождями и снегом в некоторых областях. Температура будет колебаться от -6°С ночью до +17° тепла днем. Об этом сообщает в Укргидрометцентр.

Сегодня, 9 марта, синоптики прогнозируют облачность с прояснениями. Небольшой дождь ожидается в восточных, Днепропетровской, Запорожской областях и на севере Левобережья ночью, а также днем в южных областях. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем ​​9-14°, на крайнем юге страны до 17°; на высокогорье Карпат на протяжении суток около 0°.

Реклама

В воскресенье и понедельник, 10-11 марта, будет облачно с прояснениями. Временами пройдет дождь, днем ​​10 марта в карпатском регионе местами сильный, в горах с мокрым снегом; днем ​​11 апреля в центральных областях без существенных осадков. Местами порывы ветра до 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем ​​6-11°, на юге страны - до 15° тепла; в Карпатах ночью 0-5° мороза, днем ​​около 0°.

12 марта, по прогнозу синоптиков, ночью без осадков, а днем ​​дождь; температура ночью от 2° мороза до 4° тепла, днем ​​3-8° тепла, на юге до 11°.

13 марта ночью пройдет снег, мокрый снег и дождь, днем ​​преимущественно без осадков; температура ночью в западных и северных областях 0-6° мороза, на остальной территории около 0°, днем ​​0-6° тепла, на юге до 9°.

В Киеве и области сегодня будет облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с. Температура в Киеве ночью 4-6° тепла, днем 11-13°. По области ночью 2-7°, днем 9-14 ° тепла.

10-11 марта в Киеве синоптики прогнозируют дождь, днем ​​11 марта местами небольшой дождь. Ветер преимущественно западный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с. Температура ночью 1-6° тепла, днем 6-11°.

12 марта в Киеве и области ночью без осадков, днем ​​пройдет небольшой дождь; температура ночью около 0°, днем ​​3-8° тепла. 13 марта ожидается ночью небольшой снег, днем ​​без осадков; температура ночью 0-5° мороза, днем ​​1-6° тепла.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, прогноз, Укргидрометцентр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 