Погода на Рождество: прогнозируют до 14° мороза

Новогодняя ярмарка на Софийской площади (Фото: пресс-служба КГГА)

Cегодня, 6 января, Укргидрометцентр прогнозирует температуру ночью 0-5° мороза, днем ​​от 3° мороза до 2° тепла; в Карпатах ночью 8-13° мороза, днем ​​2-7° мороза. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом в северной части на западный, 5-10 м/с. В Киеве и области 6 января осадки не ожидаются. На дорогах местами гололедица. Ветер северный с переходом на западный, 5-10 м/с. В столице температура ночью 2-4° мороза, днем ​​0-2° мороза, в Киевской области ночью 0-5° мороза, днем ​​0-3° мороза.

7 и 8 января в Украине без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла; в Карпатах ночью 9-14° мороза, днем ​​1-6° мороза.

В Киеве и области 7-8 января также без существенных осадков. На дорогах местами гололедица. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем ​​от 2° мороза до 3° тепла.

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