Погода на сегодня: в большинстве областей - мокрый снег с дождем

Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня, 12 февраля, в большинстве областей Украины ожидается мокрый снег с дождем, налипание мокрого снега, сообщает Укргидрометцентр.

Осадков не будет только на юге страны днем, ночью – в восточных областях, Приазовье и в Крыму.

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Ночью в Черновицкой области, днем – в большинстве центральных и северных областей ожидаются значительные осадки (мокрый снег).

Ветер юго-восточный, 7-12 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

Температура в течение суток от -1°С до +4°С. В южной части ночью +1°С…+6°С, днем +5°С…+10°С, в Крыму +9°С…+14°С.

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Как сообщалось ранее, в Украину пришел атмосферный фронт, главные синоптические баталии - север, центр, Одесская, Николаевская, Херсонская области.