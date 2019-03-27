Погода на сегодня: ветер и мокрый снег по всей Украине

Фото: Pixabay

Сегодня, 27 марта, почти по всей территории Украины ожидается сильный ветер и мокрый снег с дождем. Как сообщает Укргидрометцентр, температура воздуха снизится в среднем до 6 градусов тепла.

В восточных и юго-восточных регионах будет немного теплее - до +11, однако ожидаются сильные дожди.

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В западных регионах осадков не прогнозируют, будет солнечно.

В столице сегодня носью выпал снег. Днем также ожидаются осадки в виде мокрого снега с дождем. Синоптики прогнозируют в Киеве до +5 и шквальный ветер.