Погода на выборы: будет тепло и солнечно - карта

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Погоду в Украине 31 марта будет определять антициклон, область высокого атмосферного давления. Центр антициклона расположится над Германией, однако его влияние распространится практически на весь континент. Об этом сообщает в Facebook синоптик Наталья Диденко.

В Украине в воскресенье ожидается сухая солнечная погода. Температура воздуха существенно повысится.

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31 марта столбики термометров поднимутся до 13-18 градусов тепла.

В Киеве 31 марта ожидается сухая погода, осадки маловероятны. Ночь будет холодной, 2-4 градуса тепла. В течение дня в столице потеплеет до 15-17 градусов тепла.

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В ночь с 30 на 31 марта Украина переходит на летнее время. Стрелки часов переводятся на час вперед в 03:00.