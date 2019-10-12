Погода на выходные. В Украине прогнозируют "бабье лето": карты

Фото: depositphotos.com

В Украине на выходные 12, 13 и 14 октября синоптики прогнозируют теплую сухую погоду, местами воздух прогреется до +23°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

В выходные, 12-13 октября, осадков не ожидает, ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°. 13 октября ночью 8-13°, днем ​​18-23°.

В течение 14 октября осадков в Украине также не прогнозируют. Температура ночью 5-11°; днем 16-22 °.

В Киеве 12-14 октября в Киеве сохранится сухая погода. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/с.

Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем ​​13-18°. 13 октября - ночью 8-13°, днем ​​18-23°. 14 октября - ночью 5-10°; днем 17-21°.