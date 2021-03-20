Погода на выходных: до +8 градусов, в субботу в большинстве областей осадки – карта
20.03.2021, 09:17
Весна (фото - pixabay.com)
Сегодня, 20 марта, в Украине до +8 градусов, во многих областях ожидаются осадки. Прогноз погоды опубликован на сайте Укргидрометцентра.
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В большинстве областей страны сегодня ожидается +3..+5 градусов, в Закарпатской области и на юге страны до +7, в Крыму до +8.
Дождь или мокрый снег ожидается сегодня в большинстве областей, кроме Закарпатской, Черновицкой, Ровенской и Крыма.
Завтра, 21 марта, немного потеплеет: в большинстве областей +5..+7 градусов, в Закарпатской и Черновицкой областях до +8, в Крыму до +9. Осадков не ожидается.
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