Погода. Синоптики предупреждают о резком похолодании, дожде и мокром снеге

Весенние заморозки (фото - pixabay.com)

Сегодня, 13 апреля, температура воздуха повысится до +15, + 22 градусов, 14-15 апреля - похолодание, дождь, местами мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве понедельник будет солнечным, днем ​​воздух прогреется до + 18, + 20 градусов.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, уже со вторника, 14 апреля, холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 14-15 апреля резко похолодает, появятся осадки, удержится сильный ветер с постепенным переходом с юго-западного на северо-западный.

"С 16 апреля немного потеплеет, однако пока на мощное тепло рассчитывать не стоит", - уточнила Диденко.

9 апреля в Украину пришел антициклон Loris.