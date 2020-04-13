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Погода. Синоптики предупреждают о резком похолодании, дожде и мокром снеге

Погода. Синоптики предупреждают о резком похолодании, дожде и мокром снеге - Фото
Весенние заморозки (фото - pixabay.com)
13.04.2020, 08:21

По прогнозам Укргидрометцентра, 14-15 апреля ожидаются ночью заморозки и осадки

Сегодня, 13 апреля, температура воздуха повысится до +15, + 22 градусов, 14-15 апреля - похолодание, дождь, местами мокрый снег. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

В Киеве понедельник будет солнечным, днем ​​воздух прогреется до + 18, + 20 градусов.

Карта погоды на 13 марта

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, уже со вторника, 14 апреля,  холодный атмосферный фронт принесет резкое похолодание и дожди, местами с мокрым снегом.

Карта погоды на 14 марта

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 14-15 апреля резко похолодает, появятся осадки, удержится сильный ветер с постепенным переходом с юго-западного на северо-западный.

"С 16 апреля немного потеплеет, однако пока на мощное тепло рассчитывать не стоит", - уточнила Диденко.

  • 9 апреля в Украину пришел антициклон Loris.
Арина Толина
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Наталья Диденко погода снег дождь похолодание карты 14-15 апреля
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