Погода. Спасатели объявили желтый уровень опасности из-за тумана почти во всех областях

Сегодня, 5 января, почти во всех областях Украины объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

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Отмечается, что видимость почти во всех областях ночью и утром будет составлять 200-500 метров, могут быть нарушения в движения транспорте. Объявлен желтый уровень опасности.

По классификации Укргидрометцентра, это значит, что погодные условия могут быть потенциально опасными для людей и инфраструктуры. Рекомендуется соблюдать бдительность и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем по всей Украине температура не будет морозной. Самая низкая ожидается в Харьковской области (0+2), самая высокая – в Крыму (+8+10) и Одесской области (+7+9). Осадки ожидаются в областях в западных, северо-западных и юго-западных областях.

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1 января в Киеве были зафиксированы три температурных рекорда.

Марк Сировой

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