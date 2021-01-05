UA

Погода. Спасатели объявили желтый уровень опасности из-за тумана почти во всех областях

05.01.2021, 10:33
Погода. Спасатели объявили желтый уровень опасности из-за тумана почти во всех областях - Фото
Иллюстративное фото - Depositphotos.com

Сегодня, 5 января, почти во всех областях Украины объявлен первый (желтый) уровень опасности. Об этом сообщает пресс-центр Госслужбы чрезвычайных ситуаций.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Отмечается, что видимость почти во всех областях ночью и утром будет составлять 200-500 метров, могут быть нарушения в движения транспорте. Объявлен желтый уровень опасности.

По классификации Укргидрометцентра, это значит, что погодные условия могут быть потенциально опасными для людей и инфраструктуры. Рекомендуется соблюдать бдительность и следить за сообщениями о возможном ухудшении погоды.

По данным Укргидрометцентра, сегодня днем по всей Украине температура не будет морозной. Самая низкая ожидается в Харьковской области (0+2), самая высокая – в Крыму (+8+10) и Одесской области (+7+9). Осадки ожидаются в областях в западных, северо-западных и юго-западных областях.

Нажмите на карту, чтобы увеличить

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Методолог 1С
Киев Sport Life
Операційний менеджер
Киев Медіа холдинг Ligamedia
Консультант 1С
Киев Sport Life
Разместить вакансию
погода туман штормовое предупреждение Укргидрометцентр ГСЧС

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров

27 бизнес-уроков 2020 года от 13 топ-менеджеров
 