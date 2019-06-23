Погода в Украине: жара сохраняется

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В Украине сегодня, 23 июня, сохранится жаркая погода. По прогнозам Укргидрометцентра, местами столбик термометра покажет +34 градуса.

Дожди с грозами, которые сегодня пройдут в западной части страны, ненамного снизят температуру воздуха - она составит от 23 до 28 градусов.

В северных и центральных регионах страны будет жарче - до 29-33 градусов, а на юге и востоке - до 34.

В Крыму синоптики обещают от 29 до 31 градусов днем.

В столице Украины сегодня термоментры покажут до 33 градусов. Будет облачно, но без осадков.