Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
23.06.2019, 09:35

Погода в Украине: жара сохраняется

Погода в Украине: жара сохраняется - Фото
Фото: pixabay.com

Сегодня в Украине жарко и без осадков - кроме западных областей

В Украине сегодня, 23 июня, сохранится жаркая погода. По прогнозам Укргидрометцентра, местами столбик термометра покажет +34 градуса.

Дожди с грозами, которые сегодня пройдут в западной части страны, ненамного снизят температуру воздуха - она составит от 23 до 28 градусов.

В северных и центральных регионах страны будет жарче - до 29-33 градусов, а на юге и востоке - до 34.

В Крыму синоптики обещают от 29 до 31 градусов днем.

В столице Украины сегодня термоментры покажут до 33 градусов. Будет облачно, но без осадков.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, Укргидрометцентр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 