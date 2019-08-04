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Погода в Украине на понедельник: местами дожди и грозы – карта

Погода в Украине на понедельник: местами дожди и грозы – карта - Фото
Фото: pixabay.com
04.08.2019, 17:50

Температура ночью 8-13°С, днем 19-24°С

Завтра, 5 августа, в восточных областях, Карпатах и Прикарпатье краткосрочные дожди, местами грозы, сообщает Украинский гидрометцентр.

На остальной территории – без существенных осадков.

Ветер северо-западный, 7-12 м/с. Ночью в восточных областях порывы ветра 17-22 м/с, местами 25 м/с.

Температура ночью 8-13°С, днем 19-24°С. На Закарпатье и юге Одесской области – 25-28°С.

В Киеве завтра без существенных осадков. Ветер северо-западный, 7-12 м/с.

Температура ночью 10-12°С, днем 21-23°С.

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Ранее сегодня сообщалось, что из-за непогоды в Украине обесточены десятки населенных пунктов.

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