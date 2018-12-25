Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.12.2018, 09:47

Погода в Украине на сегодня: в большинстве областей снег и дожди

Погода в Украине на сегодня: в большинстве областей снег и дожди - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Температура ночью -3…-8°C, днем -1…-6°C; в южной и восточной частях Украины в течение суток от -3°C до +2°C

Реклама
Реклама

Сегодня, 25 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия – снег, дожди, гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

На юге и востоке – дожди с ветром; в большинстве северных областей – сильный снег.

Реклама

В восточных областях, Днепропетровской, а также ночью в Запорожской, Херсонской и Николаевской – сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица.

В западных областях небольшой снег.

Ветер 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура ночью -3…-8°C, днем -1…-6°C; в южной и восточной частях Украины в течение суток от -3°C до +2°C.

Ранее сегодня в ГСЧС предупредили, что в Карпатах сохраняется высокий уровень лавинной опасности.

Отправить:
Распечатать:
Теги: погода в Украине, погода
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 