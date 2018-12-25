Погода в Украине на сегодня: в большинстве областей снег и дожди

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Сегодня, 25 декабря, в большинстве областей Украины ожидаются сложные погодные условия – снег, дожди, гололедица, сообщает Укргидрометцентр.

На юге и востоке – дожди с ветром; в большинстве северных областей – сильный снег.

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В восточных областях, Днепропетровской, а также ночью в Запорожской, Херсонской и Николаевской – сильные осадки, местами налипание мокрого снега, гололедица.

В западных областях небольшой снег.

Ветер 7-12 м/с, порывы до 15-20 м/с, в Приазовье 25-28 м/с.

Температура ночью -3…-8°C, днем -1…-6°C; в южной и восточной частях Украины в течение суток от -3°C до +2°C.

Ранее сегодня в ГСЧС предупредили, что в Карпатах сохраняется высокий уровень лавинной опасности.