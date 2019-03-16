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16.03.2019, 12:06

Погода в Украине на выходные: объявлено штормовое предупреждение

Погода в Украине на выходные: объявлено штормовое предупреждение - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Сегодня в большинстве областей ожидаются осадки

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Сегодня в большинстве областей Украины ожидаются дожди, средняя температура днем +8°C…+10°C, ночью 0°C…+2°C, сообщает Украинский гидрометцентр.

Синоптики также предупреждают о порывах ветра 15-20 м/с днем, 16 марта и в ночь на 17 марта. В западных областях местами 25-28 м/с, а в Карпатах – сильные осадки (дождь и мокрый снег). Объявлен желтый уровень опасности.

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В северных и восточных областях днем 16 марта +6°C…+8°C, ночью 0°C…+2°C.

На юге средняя температура днем +10°C…+12°C.

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Теги: Украина, погода, штормовое предупреждение
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