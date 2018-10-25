Погода в Украине: прохладно и дождливо, к выходным потеплеет

Фото: iStock/Global Images Ukraine

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По прогнозам Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня и завтра пройдут дожди, а на выходных температура воздуха заметно повысится

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Сегодня дожди ожидаются по всей территории страны, кроме Черниговской и Сумской областей. Дневная температура воздуха на западе, в центре и на севере составит +6...+8 градусов. В восточных областях +7...+9, на юге и в Крыму в среднем +10...+12 градусов.

В Киеве и Киевской области сегодня пасмурно, днем +6...+8 градусов.

В пятницу, 26 октября, дожди прогнозируются в центральных, восточных и северных областях, на остальной территории без осадков. Дневная температура воздуха на западе составит +8...+10, на Закарпатье до +12...+14, ночью +3...+5 градусов. В центре +7...+9 днем и +2...+4 ночью. На севере и востоке +6...+8 днем и +2...+4 ночью. На юге и в Крыму +12...+14 днем и около +4...+6 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается дождь. Днем +7...+9, ночью +3...+5 градусов.

В субботу, 27 октября, дожди возможны только в западных областях. Там температура воздуха составит днем в среднем +12...+14, ночью +2...+4 градуса. В центральных областях +13...+15 днем и +2...+4 ночью. На востоке и юге +11...+13 днем и +2...+4 градуса ночью. В южных областях и Крыму до +17...+19 днем и около +3...+5 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области в субботу осадков не предвидится. Днем потеплеет до +12...+14, к ночи столбик термометра опустится до +2...+4 градусов.

В воскресенье, по предварительным прогнозам, потепление продолжится.

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