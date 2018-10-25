Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Телеком
Технологии
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Баттлы
VLOG
ЛІГА.Спецпроекты
ЛІГА.Досье
ЛІГА.Блоги
ЛІГА.Форумы
Пресс-центр
Подписка на эксклюзив
Боты:
25.10.2018, 10:16

Погода в Украине: прохладно и дождливо, к выходным потеплеет

Погода в Украине: прохладно и дождливо, к выходным потеплеет - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

По прогнозам Укргидрометцентра, в большинстве областей сегодня и завтра пройдут дожди, а на выходных температура воздуха заметно повысится

Реклама
Реклама

Сегодня дожди ожидаются по всей территории страны, кроме Черниговской и Сумской областей. Дневная температура воздуха на западе, в центре и на севере составит +6...+8 градусов. В восточных областях +7...+9, на юге и в Крыму в среднем +10...+12 градусов.

В Киеве и Киевской области сегодня пасмурно, днем +6...+8 градусов.

В пятницу, 26 октября, дожди прогнозируются в центральных, восточных и северных областях, на остальной территории без осадков. Дневная температура воздуха на западе составит +8...+10, на Закарпатье до +12...+14, ночью +3...+5 градусов. В центре +7...+9 днем и +2...+4 ночью. На севере и востоке +6...+8 днем и +2...+4 ночью. На юге и в Крыму +12...+14 днем и около +4...+6 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области завтра ожидается дождь. Днем +7...+9, ночью +3...+5 градусов.

В субботу, 27 октября, дожди возможны только в западных областях. Там температура воздуха составит днем в среднем +12...+14, ночью +2...+4 градуса. В центральных областях +13...+15 днем и +2...+4 ночью. На востоке и юге +11...+13 днем и +2...+4 градуса ночью. В южных областях и Крыму до +17...+19 днем и около +3...+5 градусов ночью.

В Киеве и Киевской области в субботу осадков не предвидится. Днем потеплеет до +12...+14, к ночи столбик термометра опустится до +2...+4 градусов.

В воскресенье, по предварительным прогнозам, потепление продолжится.

Читайте также: Синоптики рассказали, какой будет зима

Читайте также
Фиолетовый день: что нужно знать об эпилепсии и как с ней живут 26.03.2018"Мы лишь пассажиры Земли": о чем в Киеве рассказал астронавт NASA 16.03.2018
Подписывайтесь на аккаунт LIGA.net в Twitter, Facebook, Инстаграмм: в одной ленте - все, что стоит знать о политике, экономике, бизнесе и финансах.
Отправить:
Распечатать:
Теги: погода, прогноз погоды, Укргидрометцентр
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Реклама
Материалы по теме
Погода в Украине испортилась: чего ждать и когда распогодится
Общество Погода в Украине испортилась: чего ждать и когда распогодится
Синоптики предупреждают о резкой перемене погоды в Украине: карта
Общество Синоптики предупреждают о резкой перемене погоды в Украине: карта
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Реклама
Реклама
Инфографика
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
Оружие и борьба с раком: куда отдать деньги бездельников Рады
 