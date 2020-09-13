Погода. В Украину пришло бабье лето – днем ​​воздух прогреется до 30°: карты

Синоптики отмечают, 13-14 сентября в южных, восточных, центральных, большинстве северных районов сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности

В ближайшие дни в Украине осадков не ожидается, температура в некоторых регионах страны поднимется до 30°. Об этом сообщает Украинский гидрометцентр.

Сегодня, 13 сентября, в Украине облачно, без осадков. Ветер переменных направлений, 3-8 м/с, в Приазовье северо-восточный, 7-12 м/с. Температура ночью 6-11°, днем ​​23-28°; в южной части и на Закарпатье ночью 10-15°, днем ​​26-31°.

14-15 сентября в Украине также будет малооблачно и без осадков, ветер северный, северо-западный, 5-10 м/с, в Приазовье до 12 м/с, в западных областях переменных направлений, 3-8 м/с. Температура ночью в восточных областях 6-11°, на остальной территории 9-14°, на побережье морей 15-19°; днем 22-27° (на северо-востоке около 20°), в южной части и на Закарпатье 25-30°.

16-17 сентября в Украине без осадков, только днем ​​17 сентября на северо-западе страны небольшой дождь, местами гроза. Температура ночью 8-14°, на крайнем юге 15-18°; днем 21-27°, на Закарпатье и Одесской области местами до 29°.

Синоптики предупреждают, что 13-14 сентября в южной части, восточных, центральных, большинстве северных районов, Ровенской и Тернопольской областей сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

В столице 13 сентября малооблачно, без осадков, ветер переменных направлений, 3-8 м/с. Температура в Киеве ночью 9-11°, днем ​​25-27°; по области ночью 6-11°, днем ​​23-28°.

14-15 сентября в столице также будет облачно и без осадков. Ветер северный, северо-западный, 5-10 /с. Температура ночью 9-14°, днем ​​22-27°.

16-17 сентября в Киеве без осадков, температура ночью 9-14°, днем ​​22-27°.

По данным Укргидрометцентра, 13-14 сентября в восточном, южном и юго-западном районах Киевской области сохранится чрезвычайный уровень пожарной опасности.

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Наталия Медведева

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