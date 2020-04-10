Полицейский требовал 15 000 грн за несоставление "карантинного" протокола - ГБР

По версии следователей полтавского подразделения Государственного бюро расследований, начальник райотдела полиции в Харьковской области якобы предложил руководству компании заплатить ему 15 000 грн. Взамен он обещал не привлекать к ответственности их сотрудника, нарушившего карантин. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Дополнительно в ГБР зафиксировали, что подозреваемый требовал платить ему каждый месяц по 2000 грн за то, чтобы компания могла дальше без препятствий работать, говорится в сообщении.
Если вина будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.
Подписывайтесь на рассылки Liga.net - только главное в вашей почте
Читайте также: На вас составили протокол о нарушении правил карантина? Не спорьте с полицией