Полицейский требовал 15 000 грн за несоставление "карантинного" протокола - ГБР

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По версии следователей полтавского подразделения Государственного бюро расследований, начальник райотдела полиции в Харьковской области якобы предложил руководству компании заплатить ему 15 000 грн. Взамен он обещал не привлекать к ответственности их сотрудника, нарушившего карантин. Об этом сообщила пресс-служба ГБР.

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Дополнительно в ГБР зафиксировали, что подозреваемый требовал платить ему каждый месяц по 2000 грн за то, чтобы компания могла дальше без препятствий работать, говорится в сообщении.

Если вина будет доказана, ему грозит до четырех лет лишения свободы.

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5 апреля в правительстве назвали санкции за нарушение карантина во время эпидемии коронавируса.

9 апреля мэр Киева Кличко рассказал, что составлено уже 64 протокола о нарушении правил самоизоляции.

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