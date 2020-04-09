Полиция поймала более 60 нарушителей режима самоизоляции в Киеве

В Киеве за нарушение правил обсервации и самоизоляции составлено 64 протокола. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.
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Полиция по информации мониторингового центра КГГА проверила соблюдение режима самоизоляции 637 человек, составлено 64 протокола за нарушения правил обсервации и самоизоляции.
Также правоохранители составили 622 админпротокола по нарушителям карантина, 39 - за нахождение в общественном месте без маски, 10 - за перемещение группой больше двух человек, 20 - за посещение парков и скверов, шесть - за посещение спортплощадок.
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