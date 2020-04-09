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Полиция поймала более 60 нарушителей режима самоизоляции в Киеве

Полиция поймала более 60 нарушителей режима самоизоляции в Киеве - Фото
Патрулирование парков во время карантина (Фото: пресс-служба Нацгвардии)
09.04.2020, 12:27

В Киеве полиция составила 64 протокола за нарушения режима самоизоляции и обсервации

В Киеве за нарушение правил обсервации и самоизоляции составлено 64 протокола. Об этом сегодня на брифинге заявил мэр столицы Виталий Кличко.

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Полиция по информации мониторингового центра КГГА проверила соблюдение режима самоизоляции 637 человек, составлено 64 протокола за нарушения правил обсервации и самоизоляции.

Также правоохранители составили 622 админпротокола по нарушителям карантина, 39 - за нахождение в общественном месте без маски, 10 - за перемещение группой больше двух человек, 20 - за посещение парков и скверов, шесть - за посещение спортплощадок.

  • На утро 9 апреля в Украине выявлено 1892 случая, 57 человек умерли, 45 выздоровели.
  • Сегодня о положительном тесте на коронавирус сообщил настоятель Свято-Троицкого Ионинского монастыря в Киеве.
  • За прошедшие сутки в Киеве выявлен 41 новый случай COVID-19.

Читайте также: ВОЗ рекомендовала Украине продлить карантин – Шмыгаль

Денис Юдин, Александра Шмыкова
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