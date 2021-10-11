Полиция хочет автоматически получать доступ ко всем камерам наружного наблюдения
Полиция хочет автоматически получать доступ ко всем камерам наружного видеонаблюдения – создать систему Безопасная страна. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый замглавы Министерства внутренних дел Евгений Енин.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
По его словам, система автоматического подключения ко всем наружным камерам упростила бы работу полиции как по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира, так и по другим делам.
"Одной из инициатив Министерства внутренних дел будет создание такой системы под названием Безопасная страна", – сказал Енин.
Замминистра отметил, что аналогичные системы работают в Европе – и в местах с камерами безопасности уровень преступности снижается на 40-50%.
Енин также добавил, что около 80% преступлений раскрываются по горячим следам, львиная часть – с помощью технологий, в том числе видеокамер.
- С 1 июня 2020-го в Украине заработали камеры автоматической видеофиксации нарушений на дорогах. По данным МВД, за год это помогло собрать 259 млн грн штрафов и снизить смертность на дорогах на 17%. До 2024-го планируется установить 550 камер, на прошлой неделе начали работать 20 из них.
- Минздрав хочет установить камеры в ТРЦ, чтобы следить за соблюдением карантина.
- Украина находится в группе худших в рейтинге стран по уровню организованной преступности.
Читайте также: За киевлянами наблюдают 7000 видеокамер. Какие данные они собирают и для чего?
Комментарии