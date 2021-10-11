Полиция хочет автоматически получать доступ ко всем камерам наружного наблюдения

Полиция хочет автоматически получать доступ ко всем камерам наружного видеонаблюдения – создать систему Безопасная страна. Об этом в интервью РБК-Украина заявил первый замглавы Министерства внутренних дел Евгений Енин.

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По его словам, система автоматического подключения ко всем наружным камерам упростила бы работу полиции как по делу о покушении на первого помощника президента Сергея Шефира, так и по другим делам.

"Одной из инициатив Министерства внутренних дел будет создание такой системы под названием Безопасная страна", – сказал Енин.

Замминистра отметил, что аналогичные системы работают в Европе – и в местах с камерами безопасности уровень преступности снижается на 40-50%.

Енин также добавил, что около 80% преступлений раскрываются по горячим следам, львиная часть – с помощью технологий, в том числе видеокамер.

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Марк Сировой

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