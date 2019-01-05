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05.01.2019, 17:31

Полиция обследовала 8 тысяч церквей перед Рождеством

Полиция обследовала 8 тысяч церквей перед Рождеством - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Публичную безопасность у культовых сооружений будут обеспечивать более 17 000 полицейских и нацгвардейцев

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Полицейские и сотрудники ГСЧС перед рождественскими богослужениями обследовали более 8 тысяч культовых сооружений. Об этом заявил в субботу первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой, сообщает пресс-служба МВД.

По его словам, сооружения обследовались на наличие взрывоопасных предметов соблюдение пожарной безопасности.

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"Работа продолжается", - сказал Яровой.

Он отметил, что, по предварительной информации, участие в богослужениях в ночь на 7 января примут почти 5 миллионов граждан. Службы запланированы в 14 тысячах храмов.

Публичную безопасность у культовых сооружений будут обеспечивать более 17 000 полицейских и нацгвардейцев. Еще около 7 тысяч правоохранителей будут привлечены к охране общественного порядка на улицах городов.

Кроме того, на усиленный режим несения службы переведены 7 тысяч спасателей ГСЧС.

На Рождество, в ночь с 6 на 7 января, работу наземного общественного транспорта в Киеве продлят на три часа

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Теги: полиция, церковь, храм, рождество, богослужение
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