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На некоторых дорогах Украины из-за непогоды ограничивают движение транспорта

27.01.2021, 23:54
На некоторых дорогах Украины из-за непогоды ограничивают движение транспорта - Фото
Иллюстративное фото: depositphotos.com

Из-за ухудшения погодных условий запрещено движение грузовиков и пассажирских автобусов на дорогах общего пользования государственного значения в Одесской области. На некоторых дорогах ограничено движение всех транспортных средств.

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"Внимание! С 21.00 27 января 2021 запрещается движение тяжеловесных транспортных средств и пассажирских автобусов на автомобильных дорогах общего пользования государственного значения", – говорится в сообщении Госагентства автомобильных дорог Одесской области.

Также запрещается движение автотранспортных средств всех категорий на дорогах:

М-15 Одесса – Рени (на Бухарест), км 11 + 920 – км 308 + 000;

М-16 Одесса – Кучурган (на Кишинев), км 0 +000 – км 58 + 682, км 58 + 925- км 59 + 123.

Водителей, которым понадобится помощь на дороге, госагентство просит звонить в Службу автомобильных дорог в Одесской области +380 (67) 575 68 86 или присылать свою геолокацию в Telegram, Viber, WhatsApp.

Патрульная полиция сообщила о введении с 21:30 27 января временного ограничения движения грузовых, большегрузных транспортных средств и пассажирских автобусов на автодороге Н-24 Благовещенское – Николаев (через Вознесенск), км 42 + 476 – км 110 + 140, км 113 + 678 – км 221 + 363.

На автодороге М-13 Кропивницкий – Платоново (на Кишинев) введено ограничение движения для всех видов транспортных средств.

Ограничение въезда грузовиков в Киев начнет действовать с 00:00 28 января, сообщила патрульная полиция столицы.

Там попросили людей не пользоваться личными авто во время снегопада и, по возможности, отдавать предпочтение общественному транспорту, а также не парковать автомобили на обочинах дорог и в запрещенных для этого местах.

"Автомобили, которые будут мешать расчищать дороги города от снега, будут эвакуированы", – предупредили в полиции.

В Минобразования сегодня рекомендовали руководителям учебных заведений Одесской, Николаевской, Кировоградской, Полтавской, Сумской, Черкасской и Черниговской областей срочно подготовиться к возможному переводу детей на дистанционную форму обучения из-за осложнения погодных условий.

Вадим Ребрина
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