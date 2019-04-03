Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
03.04.2019, 18:27

Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и Дня победы

Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и Дня победы - Фото
Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Эти дни будут отмечаться 8, 9 мая и 28 октября

Реклама
Реклама

Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

Кабинету министров поручается разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих памятных дней.

Реклама

МИД должен обеспечить организацию работы в государствах пребывания дипучреждений Украины по освещению роли и вклада украинского народа в победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Правоохранителям и столичной власти, согласно документу, поручено обеспечить безопасность и правопорядок во время проведения массовых мероприятий.

Областные и Киевская городская государственная администрация должны принять дополнительные меры по улучшению социального, медицинского и других видов обслуживания ветеранов войны, оказание им необходимой адресной поддержки, укрепления материально-технической базы созданных для этой цели учреждений и служб, говорится в документе.

Указ датирован 3 апреля. Он вступает в силу с момента опубликования.

В Украине, как и во многих странах мира, Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны, отмечаются 8 и 9 мая.

75-я годовщина изгнания нацистов из Украины - 28 октября 2019 года.

22 марта сообщалось, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк собирается передать Украине картину "Влюбленная пара" художника Пьера Луи Гудро, похищенную нацистами во время Второй мировой войны из музея в Киеве.

Отправить:
Распечатать:
Теги: день победы, день памяти, праздник
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 