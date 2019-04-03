Порошенко подписал указ о праздновании Дня памяти и Дня победы

Петр Порошенко (фото - president.gov.ua)

Президент Петр Порошенко подписал указ о праздновании в 2019 году Дня памяти и примирения и Дня победы над нацизмом во Второй мировой войне и 75-й годовщины изгнания нацистов из Украины. Указ опубликован на сайте главы государства.

Кабинету министров поручается разработать, утвердить и обеспечить выполнение плана мероприятий по подготовке и празднованию соответствующих памятных дней.

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МИД должен обеспечить организацию работы в государствах пребывания дипучреждений Украины по освещению роли и вклада украинского народа в победу стран антигитлеровской коалиции над нацизмом.

Правоохранителям и столичной власти, согласно документу, поручено обеспечить безопасность и правопорядок во время проведения массовых мероприятий.

Областные и Киевская городская государственная администрация должны принять дополнительные меры по улучшению социального, медицинского и других видов обслуживания ветеранов войны, оказание им необходимой адресной поддержки, укрепления материально-технической базы созданных для этой цели учреждений и служб, говорится в документе.

Указ датирован 3 апреля. Он вступает в силу с момента опубликования.

В Украине, как и во многих странах мира, Дни памяти и примирения, посвященные памяти жертв Второй мировой войны, отмечаются 8 и 9 мая.

75-я годовщина изгнания нацистов из Украины - 28 октября 2019 года.

22 марта сообщалось, что прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк собирается передать Украине картину "Влюбленная пара" художника Пьера Луи Гудро, похищенную нацистами во время Второй мировой войны из музея в Киеве.