Последние дни тепла. К концу недели в Украину придет похолодание: карта погоды

Сегодня в Украине сохранится теплая погода, к концу недели похолодает до +15. Об этом говорят данные прогноза, опубликованного на сайте Укргидрометцентра.

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Сегодня, 13 сентября, на западе Украины +21..+24, в Закарпатской области +24..+26. В центральных областях +23..+27, в восточных +23..+26, в южных +25..+28, в Крыму +24..+26. На западе, в Винницкой, Житомирской и Киевской областях ожидают небольшие дожди и грозы.

Завтра, 14 сентября, на западе +20..+22, в Закарпатской области +22..+24. В центральных областях +20..+25, в Кировоградской области до +26. На востоке и юге +24..+27. В Закарпатской, Львовской, Черновицкой и Одесской областях – небольшие дожди и грозы.

В среду, 15 сентября, в западных и центральных областях +17..+22, в Закарпатской области +22..+24. На востоке +20..+24, на юге +21..+25. Осадков не ожидается.

В четверг, 16 сентября, на западе, в центре и на востоке страны +18..+22, в Донецкой области до +23. На юге +23..+25, в Одесской области +21..+23. В западных областях – небольшие дожди и грозы.

В пятницу, 17 сентября, на западе и в центральных областях +15..+20, в Кировоградской и Полтавской областях и на востоке Украины +20..+22, в Донецкой области до +23. На юге +23..+25, в Одесской области +21..+23. Дожди пройдут в большинстве западных и центральных областей.

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Денис Юдин

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