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Последний месяц лета. Синоптики рассказали, какой будет погода

Последний месяц лета. Синоптики рассказали, какой будет погода - Фото
Фото: unsplash.com
01.08.2019, 08:26

По прогнозам Укргидрометцентра, сегодня на большинстве территории страны незначительно похолодает

1 августа в течение дня в Украине предполагается + 22, + 26 градусов. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

В Черниговской, Харьковской и Сумской областях ожидается + 17, + 22 градуса, на юге и на Закарпатье - теплее, + 25 + 29 градусов.

"Дождей 1 августа почти не будет, немного в Карпатах и ​​вокруг, увеличится облачность с влажностью на севере Украины. Много солнца", - уточнила Диденко.

Фото: meteo.gov.ua

По ее словам, в Киеве август начнется свежей погодой, предполагается + 20, + 22 градуса, местами – дождь.

"В дальнейшем - незначительное потепление, до +25 градусов, будет чередоваться с небольшими похолоданиями, до +22 градусов", - добавила синоптик.

30 июля в Украинском гидрометеорологическом центре заявили, что средняя температура в августе 2019 года будет выше, чем в многолетней характеристике этого месяца.

 

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Наталья Диденко погода карта 1 августа
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