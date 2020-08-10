Посольство США в Киеве восстанавливает выдачу виз студентам

Это сделано для того, чтобы помочь студентам попасть в учебные заведения до начала осеннего семестра

Посольство Соединенных Штатов в Киеве заявило о частичном восстановлении визовых процедур. Об этом сообщается в Twitter посольства.

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По словам генерального консула посольства Джона Балларда, сейчас дипломатическое учреждение восстанавливает собеседования со студентами.

"Последние несколько месяцев ради вашей безопасности и безопасности наших сотрудников мы остановили обычные визовые процедуры. Сейчас я рад сообщить, что мы восстанавливаем ограниченную выдачу неиммиграционных виз. Сейчас мы будем проводить собеседования только со студентами. Мы понимаем, что они должны попасть в учебные заведения до начала осеннего семестра, и хотим помочь", - сказал он.

Баллард добавил, что посольство возобновит выдачу виз другим категориям людей, как только это станет возможно, однако желающие могут оставить запрос на срочную встречу в посольстве или проверить перечень категорий, для которых возможны исключения, на сайте учреждения.

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Наталия Медведева

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