Украина временно отменяет визы для туристов из Китая

Китайские туристы смогут въезжать в Украину без визы, если будут находиться в стране не дольше 30 дней за полгода

С 1 августа по 31 января 2021 года китайские туристы смогут въезжать в Украину без виз. Указ об этом сегодня подписал президент Владимир Зеленский, сообщает пресс-служба президента.

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В сообщении говорится, что указ подписан с целью развития дружеских отношений между Украиной и Китаем, а также активизации сотрудничества в сфере туризма.

Туристы из Китая смогут въезжать в Украину без виз или проезжать транзитом в случае, если будут находиться на территории страны не дольше 30 дней в течение 180 дней.

9 июня в Киев прибыл первый контейнерный поезд из Китая.

Денис Юдин

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