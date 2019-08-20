Появилось первое фото украинско-турецкого боевого дрона Akinci

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В Укроборонпроме показали, как будут выглядеть новые ударные беспилотники Akıncı совместного производства Украины и Турции. Информацию опубликовала пресс-служба госконцерна.

Данный аппарат станет первым новосозданного Укрспецэкспорта и турецкого Baykar Defence. Главным преимуществом беспилотника считают возможность наносить высокоточные удары таким же вооружением, которое используется на обычных самолетах. В данном случае речь идет о сверхмощных боеприпасах весом в сотни килограмм.

Akıncı относят к классу "тяжелых" беспилотников. Его оснастили двумя двигателями украинского производства. Они обеспечат полет на высоте более 12 км.

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20-метровый размах крыльев способен поднять в воздух более 1 000 кг вооружения и находиться в полете сутки. Беспилотник будет иметь современную систему наблюдения, что позвоит выявлять на большом расстоянии даже хорошо замаскированные цели. Также - передавать координаты для уничтожения, либо наносить высокоточные удары самостоятельно.

Ранее Укрспецэкспорт и турецкая компания Baykar Defence создали совместное предприятие по производству высокоточного оружия и разработке аэрокосмических технологий.

В ноябре 2018 года после визита тогдашнего президента Петра Порошенко в Турцию СМИ сообщили о вероятности покупки дронов , переговоры о которых длились два года. Позднее сделка состоялась .

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