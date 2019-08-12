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Сюр. В России сделали из "Лады Калины" беспилотный катафалк: фото

Сюр. В России сделали из "Лады Калины" беспилотный катафалк: фото - Фото
Беспилотный катафалк (Фото: N+1)
12.08.2019, 15:49

Машина может разогнаться до пяти километров в час и ездить только на закрытой территории

Студенты в России сконструировали на базе автомобиля Лада Калина прототип беспилотного катафалка, который может развивать скорость на кладбищах до 5 км/ч. Об этом пишет N+1.

Как уточняет ресурс, студенты нескольких вузов Сибири создали специфическую машину специально для работы на кладбище. Автомобиль построен на основе грузовой версии Лады Калина ВИС-234900. Разработчики сумели увеличить колесную базу авто, чтобы в его грузовой отсек можно было помещать гроб.

Инженерам также пришлось оборудовать педали и рычаг коробки переключения передач линейными актуаторами из-за того, что в этом автомобиле их состояние нельзя менять через электронный блок управления.

Новый автомобиль оборудовали тремя лидарами Velodyne и камерой. Последняя пока не используется по причине того, что в беспилотнике применяют алгоритмы управления и восприятия окружающей среды собственной разработки. Уточняется, что они позволяют ему ехать по прямой, а также распознавать некоторые объекты вокруг.

Разработчики уже испытали машину на скорости до пяти километров в час на узкой дороге - как имитация проезда кладбища. Автомобиль может передвигаться только по закрытым территориям (а не привычным дорогам), поскольку в его конструкцию внесли серьезные изменения.

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