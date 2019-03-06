Пентагон заказал разработку гиперзвукового оружия

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Пентагон заключил контракт с американской военно-промышленной компанией Raytheon на разработку гиперзвукового оружия. Об этом компания сообщает на официальном сайте.

Сумма контракта - $63,3 млн.

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Пресс-служба уточняет, что Raytheon по заказу управления перспективных исследовательских проектов (DARPA) будет развивать программу гиперзвукового оружия Tactical Boost Glide.

Оно позволит армии США действовать на более дальних дистанциях при более оперативном реагировании и более высокой эффективностью по сравнению с существующими системами, указывает компания.

4 марта президент России Владимир Путин подписал указ о приостановлении исполнения договора о ликвидации ракет средней и малой дальности (ДРСМД), который был подписан между США и СССР в 1987 году.

5 декабря США выдвинули России ультиматум - Штаты выйдут из договора РСМД, если Россия в течение ближайших 60 дней не вернется к выполнению условий соглашения. Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео после того, как саммит НАТО поддержал обвинения США в адрес Москвы в нарушении положений. В РФ заявляют, что не нарушают ракетный договор: ракета летит на 498 км, а не на запрещенные 500 км.

1 февраля 2019 года Вашингтон вышел из ДРСМД. РФ на следующий день заявила о зеркальном ответе. Генсек НАТО Йенс Столтенберг отметил, что Альянс не откажется от ядерного оружия, если этого не сделают РФ и Китай.