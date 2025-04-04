Правительство одобрило законопроект об отсрочке для студентов, интернов и педагогов

Проект закона предусматривает, в частности, что студенты, получающие образование того же уровня во второй раз, подлежат мобилизации

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Кабинет министров на заседании 4 апреля одобрил законопроект, изменяющий правила предоставления отсрочки от мобилизации для студентов и преподавателей. Об этом сообщил представитель правительства в парламенте Тарас Мельничук.

Законопроектом предлагается уточнить категории педагогов и студентов, имеющих право на отсрочку.

Речь идет о:

– учащихся профессионально-технических учреждений и колледжей, начавших обучение до достижения 25 лет, получающих образование на дневной или дуальной (в учреждении и на месте работы. – Ред.) форме, учатся впервые и не имеют такого же или более высокого уровня образования;

– студентов вузов, которые получают образование на дневной или дуальной форме, обучаются впервые и не имеют такого же или более высокого уровня образования;

– докторантов, интернов (врачей и фармацевтов), врачей-резидентов, которые учатся впервые и не имеют такого же или более высокого уровня образования;

– научных, научно-педагогических работников и педагогов вузов, работников научных учреждений и организаций, научно-педагогических работников колледжей, имеющих научную степень и работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

– педагогов колледжей, профтехучреждений, школ и учреждений внешкольного образования, работающих по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки;

– педагогов государственных и коммунальных внешкольных учреждений, ведущих экологические, научные, исследовательские, военно-патриотические кружки, которые работали по состоянию на 01.01.2025 года и продолжают работать по основному месту работы не менее чем на 0,75 ставки.

Далее законопроект будет передан на рассмотрение Верховной Рады.