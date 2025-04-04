Уряд схвалив законопроєкт щодо відстрочки для студентів, інтернів і педагогів
Кабінет міністрів на засіданні 4 квітня схвалив законопроєкт, що змінює правила надання відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.
Законопроєктом пропонується уточнити категорії педагогів і студентів, які мають право на відстрочку.
Йдеться про:
– учнів професійно-технічних закладів і коледжів, які розпочали навчання до досягнення 25 років, які здобувають освіту за денною або дуальною (у закладі й на місці роботи. – Ред.) формою, навчаються вперше та не мають того ж або вищого рівня освіти;
– студентів вишів, які здобувають освіту за денною або дуальною формою, навчаються вперше та не мають того ж або вищого рівня освіти;
– докторантів, інтернів (лікарів і фармацевтів), лікарів-резидентів, які навчаються вперше та не мають того ж або вищого рівня освіти;
– наукових, науково-педагогічних працівників і педагогів вишів, працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників коледжів, які мають науковий ступінь і працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки;
– педагогів коледжів, профтехзакладів, шкіл і закладів позашкільної освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки;
– педагогів державних і комунальних позашкільних закладів, які ведуть екологічні, наукові, дослідницькі, військово-патріотичні гуртки, працювали станом на 01.01.2025 року та продовжують працювати за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.
Далі законопроєкт буде передано на розгляд Верховної Ради.
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