Уряд схвалив законопроєкт щодо відстрочки для студентів, інтернів і педагогів

Проєкт закону передбачає, зокрема, що студенти, які здобувають освіту того ж рівня вдруге, підлягають мобілізації

Ілюстративне фото (Фото: Depositphotos)

Кабінет міністрів на засіданні 4 квітня схвалив законопроєкт, що змінює правила надання відстрочки від мобілізації для студентів і викладачів. Про це повідомив представник уряду в парламенті Тарас Мельничук.

Долучайтесь до нас на Facebook та беріть участь в дискусіях

Законопроєктом пропонується уточнити категорії педагогів і студентів, які мають право на відстрочку.

Йдеться про:

– учнів професійно-технічних закладів і коледжів, які розпочали навчання до досягнення 25 років, які здобувають освіту за денною або дуальною (у закладі й на місці роботи. – Ред.) формою, навчаються вперше та не мають того ж або вищого рівня освіти;

– студентів вишів, які здобувають освіту за денною або дуальною формою, навчаються вперше та не мають того ж або вищого рівня освіти;

– докторантів, інтернів (лікарів і фармацевтів), лікарів-резидентів, які навчаються вперше та не мають того ж або вищого рівня освіти;

– наукових, науково-педагогічних працівників і педагогів вишів, працівників наукових установ і організацій, науково-педагогічних працівників коледжів, які мають науковий ступінь і працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки;

– педагогів коледжів, профтехзакладів, шкіл і закладів позашкільної освіти, які працюють за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки;

– педагогів державних і комунальних позашкільних закладів, які ведуть екологічні, наукові, дослідницькі, військово-патріотичні гуртки, працювали станом на 01.01.2025 року та продовжують працювати за основним місцем роботи не менш ніж на 0,75 ставки.

Далі законопроєкт буде передано на розгляд Верховної Ради.