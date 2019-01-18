Праздник Крещения 2019: где освятят воду Филарет и Епифаний

Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Почетный патриарх Православной церкви Филарет 19 января традиционно освятит воды Днепра возле Гидропарка, глава поместной церкви Епифаний проведет богослужение в Михайловском соборе. Об этом стало известно корреспонденту LIGA.net.

По случаю праздника Крещения Господня (Богоявления) патриарх Филарет проведет завтра богослужение во Владимирском соборе (начало в 9:30), а затем освятит воды Днепра – в 13:30 в Гидропарке, ориентир – часовня Крещения Господня (Предместная слободка, 1).

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Что касается планов главы поместной церкви митрополита Епифания – он проведет богослужение и чин освящения воды в Михайловском соборе, начало в 9:00.

Глава московского патриархата митрополит Онуфрий, как и в предыдущие годы, проведет обряд возле Свято-Покровского собора на Оболонской набережной. Начало в 11:30.

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