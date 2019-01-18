Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
HR
AgriTech
UAExport
Fintech
Оцифруй Бизнес
Свой бизнес
Практикум
Новые рынки
Онлайн бизнес
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Взять кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
Боты:
18.01.2019, 16:53

Праздник Крещения 2019: где освятят воду Филарет и Епифаний

Праздник Крещения 2019: где освятят воду Филарет и Епифаний - Фото
Патриарх Филарет (фото - Андрей Гудзенко/LIGA.net)

Традиционно перед началом крещенских купаний проводится чин освящения воды, хотя бытует мнение, что вся вода в этот день приобретает целебные свойства

Реклама
Реклама

Почетный патриарх Православной церкви Филарет 19 января традиционно освятит воды Днепра возле Гидропарка, глава поместной церкви Епифаний проведет богослужение в Михайловском соборе. Об этом стало известно корреспонденту LIGA.net.

По случаю праздника Крещения Господня (Богоявления) патриарх Филарет проведет завтра богослужение во Владимирском соборе (начало в 9:30), а затем освятит воды Днепра – в 13:30 в Гидропарке, ориентир – часовня Крещения Господня (Предместная слободка, 1).

Реклама

Что касается планов главы поместной церкви митрополита Епифания – он проведет богослужение и чин освящения воды в Михайловском соборе, начало в 9:00.

Глава московского патриархата митрополит Онуфрий, как и в предыдущие годы, проведет обряд возле Свято-Покровского собора на Оболонской набережной. Начало в 11:30.

Читайте также: Где на Крещение купаться в Киеве и какой будет погода

Отправить:
Распечатать:
Теги: купание, крещение, митрополит онуфрий, партиарх филарет, митрополит епифаний, освящение
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама
Новости бизнеса
Все новости
Реклама
Реклама
Популярное
Реклама
Реклама
Реклама
Последние новости
Все новости
Инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
5 лет спустя. Кто наказан за расстрел Майдана: инфографика
 