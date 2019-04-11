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11.04.2019, 12:27

Представитель ООН не увидела очередей на пункте пропуска Донбасса

Представитель ООН не увидела очередей на пункте пропуска Донбасса - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Ноэль Калхун посетила пункт пропуска Гнутово Донецкой области

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Заместитель главы представительства управления комиссара ООН по делам беженцев Ноэль Калхун посетила пункт пропуска Гнутово в районе проведения операции объединенных сил. Об этом сообщает штаб ООС.

"Целью визита на Донбасс стало изучение ситуации и объединения усилий по соблюдению прав гражданского населения в условиях российской агрессии", - отметили в штабе.

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Представитель ООН ознакомилась с условиями пересечения линии разграничения в пределах действующих гуманитарных дорожных коридоров.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

Калхун отметила положительные изменения в инфраструктуре пунктов пропуска - улучшение условий для пересечения линии разграничения гражданским населением, прохождения ими паспортного контроля и отсутствие на КПВВ очередей.

Во время визита представитель ООН изучила комплекс принятых мер по предотвращению потенциальной опасности для личного состава и жителей в случае активизации пророссийских наемников.

9 апреля 2019 года сообщалось, что на блокпосту боевиков во временно оккупированной Еленовке Донецкой области местные жители ждали три дня, чтобы пересечь линию разграничения.

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Теги: оос, ООН, гнутово, Ноэль Калхун
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