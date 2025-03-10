При каких условиях возможно увольнение с военной службы в 2025 году
Как определяются условия увольнения с военной службы
Основания для увольнения с военной службы в период военного положения регулируются Законом Украины "О воинской обязанности и военной службе".
В перечень оснований добавлена возможность увольнения со службы при условии, что кто-то из близких родственников погиб или пропал без вести, принимая участие в защите Украины. К близким родственникам относятся муж, жена, сын, дочь, отец, мать, дедушка, бабушка, родные братья и сестры.
С января 2025 года к этому перечню относятся как полнородные, так и неполнородные братья и сестры.
Какие основания для увольнения с военной службы в 2025 году
Основаниями для увольнения с военной службы во время военного положения могут быть возраст, состояние здоровья или семейные обстоятельства. Эти нормы регулирует статья 26 Закона Украины "О воинской обязанности и военной службе". Общий перечень оснований для увольнения с военной службы:
по возрасту (в случае достижения предельного возраста – от 45 до 65 лет в соответствии с законодательством);
по состоянию здоровья, согласно заключению ВЛК о непригодности к военной службе с исключением из военного учета;
в связи со вступлением в законную силу приговора суда;
по семейным обстоятельствам или другим уважительным причинам.
Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья
Увольнение из ВСУ по состоянию здоровья возможно на основании заключения военно-врачебной комиссии о непригодности к военной службе с исключением из воинского учета.
Вывод ВЛК о непригодности к службе действует от 6 до 12 месяцев в зависимости от конкретной ситуации. Через указанный период необходимо снова пройти комиссию. Если определена полная непригодность, не нужно повторно проходить медицинское освидетельствование, в таком случае военнослужащий подлежит исключению из воинского учета.
При увольнении военнослужащего по состоянию здоровья назначается выплата в размере 50% от месячного денежного довольствия за каждый год военной службы.
В перечень болезней, по которым освобождают от службы, входят такие, как: сердечная недостаточность, бронхиальная астма в тяжелой форме, глаукома.
Условия для увольнения со службы в ВСУ по семейным обстоятельствам
К семейным обстоятельствам, по которым может быть подан рапорт на увольнение с воинской службы, относятся:
воспитание ребенка с инвалидностью в возрасте до 18 лет;
воспитание тяжелобольного ребенка, в частности, с тяжелыми врожденными пороками развития, редкими заболеваниями, онкологическими заболеваниями, детским церебральным параличом, сахарным диабетом или ребенка, получившего тяжелую травму и нуждающегося в трансплантации органа или паллиативной помощи;
необходимость постоянного ухода за больной женой, мужем, ребенком, а также родителями;
если у жені или мужа есть родители с инвалидностью I или II группы;
необходимость опеки над лицом с инвалидностью, признанным судом недееспособным;
необходимость постоянного ухода за лицом с инвалидностью I группы;
постоянный уход за лицом с инвалидностью II группы, если человек нуждается в постоянном уходе, в случае отсутствия других лиц, которые могут осуществлять такой уход;
беременность у женщины-военнослужащей;
отпуск для женщины-военнослужащей по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, а также если ребенок нуждается в домашнем уходе по медицинскому заключению до шести лет;
для одного из супругов, оба из которых проходят военную службу и у них есть ребенок или дети младше 18 лет;
военнослужащие, самостоятельно воспитывающие ребенка или детей в возрасте до 18 лет;
содержание военнослужащим троих и более детей младше 18 лет.
Для выполнения некоторых условий обязательно наличие документа, выданного врачебно-консультативной комиссией учреждения здравоохранения.
Порядок действий по увольнению из ВСУ
Для того чтобы уволиться со службы, военный должен подать рапорт об увольнении своему командиру, указав основание, а также документы, подтверждающие обстоятельства, на которые ссылается военный.
Если рапорт об освобождении подается на основании того, что близкий родственник погиб или пропал без вести, принимая участие в защите Украины, то необходимо подать документы, удостоверяющие родственную связь, а также свидетельство о смерти или выписку из Реестра пропавших без вести, или решение суда о признании лица безвестно отсутствующим.
Командир должен рассмотреть обращение в течение до 14 дней. Если рассмотрение дела затягивается, следует обращаться в Министерство обороны Украины.
Что делать, если отказали в увольнении
Если военному было отказано в увольнении, при условии, что он предоставил рапорт и документы, подтверждающие обстоятельства для увольнения, он может обжаловать решение в судебном порядке. Для этого нужно подать в суд исковое заявление.
Также в судебном порядке можно обжаловать и решение ВЛК, если военный с ним не соглашается. Подать административный иск можно в течение 6 месяцев со дня получения справки с отказом.