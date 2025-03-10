За яких умов можливе звільнення з військової служби у 2025 році

Усе, що потрібно знати про підстави для звільнення з військової служби у 2025 році

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Як визначаються умови звільнення з військової служби

Підстави для звільнення з військової служби у період воєнного стану регулюються Законом України "Про військовий обов'язок і військову службу".

До переліку підстав додано можливість звільнення зі служби за умови, якщо хтось із близьких родичів загинув або зник безвісти, беручи участь у захисті України. До близьких родичів належать чоловік, дружина, син, донька, батько, мати, дідусь, бабуся, рідні брати та сестри.

З січня 2025 року до цього переліку внесені як повнорідні, так і неповнорідні брати та сестри.

Які підстави для звільнення з військової служби у 2025 році

Підставами для звільнення з військової служби під час воєнного стану може бути вік, стан здоров’я або ж сімейні обставини. Ці норми регулює стаття 26 Закону України "Про військовий обов’язок і військову службу". Загальний перелік підстав для звільнення з військової служби:

за віком (у разі досягнення граничного віку – від 45 до 65 років відповідно до законодавства);

за станом здоров’я, згідно з висновком ВЛК про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку;

у зв’язку з набранням законної сили вироку суду;

через сімейні обставини або інші поважні причини.

Звільнення із ЗСУ за станом здоров’я

Звільнення із ЗСУ за станом здоров’я можливе на підставі висновку військово-лікарської комісії про непридатність до військової служби з виключенням з військового обліку.

Висновок ВЛК про непридатність до служби діє від 6 до 12 місяців, залежно від конкретної ситуації. Через указаний період необхідно знову пройти комісію. Якщо визначено повну непридатність, не потрібно повторно проходити медичний огляд, у такому разі військовослужбовець підлягає виключенню з військового обліку.

У разі звільненні військовослужбовця за станом здоров'я призначається виплата у розмірі 50% від місячного грошового забезпечення за кожний рік військової служби.

До переліку хвороб, за яких надається звільнення, входять такі, як: серцева недостатність, бронхіальна астма у важкій формі, глаукома.

Як написати рапорт / Фото: turbota.mil.gov.ua

Умови для звільнення зі служби в ЗСУ за сімейними обставинами

До сімейних обставин, через які може бути подано рапорт про звільнення з військової служби, належать:

виховання дитини з інвалідністю віком до 18 років;

виховання важкохворої дитини, зокрема, з тяжкими вродженими вадами розвитку, рідкісними захворюваннями, онкологічними захворюваннями, дитячим церебральним паралічем, цукровим діабетом або дитини, яка отримала тяжку травму і потребує трансплантації органа чи паліативної допомоги;

необхідність постійного догляду за хворою дружиною, чоловіком, дитиною, а також батьками;

якщо дружина чи чоловік мають батьків з інвалідністю I чи II групи;

необхідність опіки над особою з інвалідністю, визнаною судом недієздатною;

необхідність постійного догляду за особою з інвалідністю I групи;

постійний догляд за особою з інвалідністю II групи, якщо вона потребує постійного догляду, у разі відсутності інших осіб, які можуть здійснювати такий догляд;

вагітність у жінки-військовослужбовці;

відпустка для жінки-військовослужбовиці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку, а також якщо дитина потребує домашнього догляду за медичним висновком до шести років;

для одного з подружжя, якщо обоє з них проходять військову службу і мають дитину чи дітей віком до 18 років;

військовослужбовці, які самостійно виховують дитину чи дітей віком до 18 років;

утримання військовослужбовцем трьох і більше дітей віком до 18 років.

До виконання деяких умов обов’язкова наявність документа, виданого лікарсько-консультативною комісією закладу охорони здоров’я.

Порядок дій для звільнення із ЗСУ

Для того, щоб звільнитися зі служби, військовий має подати рапорт про звільнення своєму командиру, вказавши підставу, а також документи, що підтверджують обставини, на які посилається військовий.

Якщо рапорт про звільнення подається на підставі того, що близький родич загинув або зник безвісти, беручи участь у захисті України, то необхідно подати документи, що засвідчують родинний зв’язок, а також свідоцтво про смерть або ж витяг із Реєстру зниклих безвісти чи рішення суду про визнання особи безвісно відсутньою чи померлою.

Командир має розглянути звернення протягом до 14 днів. Якщо ж розгляд справи затягується, слід звертатися до Міністерства оборони України.

Що робити, якщо відмовили у звільненні

Якщо військовому було відмовлено у звільненні, за умов, що він надав рапорт і документи, що підтверджують обставини для звільнення, він може оскаржити рішення у судовому порядку. Для цього потрібно подати до суду позовну заяву.

Так само в судовому порядку можна оскаржити й рішення ВЛК, якщо військовий із ним не погоджується. Подати адміністративний позов можна протягом 6 місяців від дати отримання довідки з відмовою.