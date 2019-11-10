Прогноз погоды. В основном туманно и тепло, кое-где +20: карта

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Синоптики прогнозируют, что ближайшие дни в Украине будут теплыми, местами пройдут небольшие дожди. Об этом сообщает Укргидрометцентр.

В первой половине дня 10 ноября ожидается туман, видимость 200-500 м (уровень опасности желтый). Без существенных осадков, только на крайнем западе страны днем ​​дождь. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью 6-11°, на побережье морей до 14°, днем ​​11-16°, в южной части 15-20°.

В Киеве в первой половине дня 10 ноября туман, видимость 200-500 м (уровень опасности желтый). Днем в столице будет облачно, без существенных осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура днем ​​12-14°.

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