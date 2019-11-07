Слишком тепло. В Киеве вчера - два температурных рекорда

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6 ноября в Киеве зафиксированы два температурных рекорда. Об этом сообщает метеостанция Центральной геофизической обсерватории им. Срезневского.

После полудня максимальная температура поднялась до +19,4 градуса, что на 2,4 градуса выше предыдущего максимального значения температуры воздуха для этого дня, зафиксированного в 2013 году. Исходя из высокой дневной температуры, среднесуточная составляла +13,5 градуса, что совпадает с предыдущим рекордным значением температуры этого дня в 2013 году.

4 ноября в Киеве был побит рекорд высокой температуры, зафиксированной в 1957 году

Погода в Украине в ноябре будет прохладной , средняя температура воздуха ожидается на уровне 0+8 градусов по Цельсию

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