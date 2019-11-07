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В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта

В Украину идет атмосферный фронт: какой будет погода - карта - Фото
Фото: depositphotos.com
07.11.2019, 09:06

Синоптики предупреждают о похолодании, потепление вернется 9-10 ноября

Cегодня атмосферный фронт принесет дожди на запад и север, дожди будут периодическими, от небольших до умеренных. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко у себя в Facebook.

"Поскольку фронт - холодный, то температура воздуха снизится в этих же областях, в течение дня ожидается + 9, + 14 градусов. Однако на юге, востоке и в большинстве центральных областей еще побудет апрельское чудо: сухо и + 15, +22 градуса", - отметила Диденко.

По ее словам, ветер успокоится, направление - с северо-востока и востока.

Фото: meteo.gov.ua

В Киеве 7 ноября вечером дожди, похолодает до +10 градусов.

"8 ноября свежая погода задержится, а 9-10 ноября снова потеплеет", - уточнила Диденко.

  • Киевлян предупреждали о сильных порывах ветра 15-24 метров в секунду, что соответствует "желтому" уровню опасности.
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Наталья Диденко погода карта похолодание
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